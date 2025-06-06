الجنائية الدولية: العقوبات الاميركية تعد "محاولة جلية" لتقويض استقلالية الهيئة القضائية

اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، إن العقوبات الاميركية على أربعة قضاة في المحكمة على خلفية احداث غزة هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية، تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".

وردًّا على القرار الأميركي، اعتبرت الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات تعد "محاولة جلية" لتقويض استقلالية الهيئة القضائية.

وذكرت المحكمة في بيان، إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".

وشاركت اثنتان من القضاة هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني ضدّ نتانياهو.

وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة.

والقاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، شاركتا في إجراءات قضائية أدت إلى إصدار تفويض بفتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.