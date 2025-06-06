اعلنت السلطات في تشاد تعليق منح تأشيرات لمواطني الولايات المتحدة ردا على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب منع مواطني 12 دولة، بينها تشاد، من دخول بلاده اعتبارا من الإثنين.
وذكر الرئيس التشادي إدريس ديبي اتنو، بانه "ليس لدى تشاد طائرات لتقدمها ولا مليارات الدولارات لتعطيها، لكن لدى تشاد كرامتها وفخرها".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تشاد تعلق منح تأشيرات للمواطنين الأميركيين ردا على قرار ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.