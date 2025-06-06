سلطات تشاد تعلق منح تأشيرات للمواطنين الأميركيين ردا على قرار ترامب

اعلنت السلطات في ​تشاد​ تعليق منح تأشيرات لمواطني ​الولايات المتحدة​ ردا على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب منع مواطني 12 دولة، بينها تشاد، من دخول بلاده اعتبارا من الإثنين.

وذكر الرئيس التشادي ​إدريس ديبي اتنو​، بانه "ليس لدى تشاد طائرات لتقدمها ولا مليارات الدولارات لتعطيها، لكن لدى تشاد كرامتها وفخرها".