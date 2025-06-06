أفاد تقرير لموقع “أكسيوس” الاميركي أن إسرائيل قدّمت تطمينات لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها لن تشنّ هجومًا على المنشآت النووية الإيرانية، ما لم يعتبر البيت الأبيض أن المفاوضات مع طهران قد فشلت بشكل نهائي، وفقًا لما نقله الموقع عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين بشكل مباشر على المحادثات.
ووفقًا للتقرير، فإن البيت الأبيض عبّر في الأسابيع الأخيرة عن قلقه من أن إسرائيل قد تقدم علىتوجيه ضربة عسكرية لإيران بالرغم من استمرار المحادثات الدبلوماسية، وهو ما دفع الرئيس ترامب إلى تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من اتخاذ خطوات أحادية في هذه المرحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس: إسرائيل أكدت لأميركا أنها لن تضرب إيران إلا إذا فشلت المحادثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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