أعلن أمين الاعلام في رابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية جوزيف شريم، في بيان، أن "الرابطة عقدت اجتماعين مع وزيري التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي والصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين. وتمحور النقاش حول مواضيع ثلاثة: الوضع المعيشي الصعب الناتج عن تدني الرواتب، الوضع الصحي وبخاصة دعم صندوق التعاضد بتأمين الأموال والموظفين، والاستفادة من ابحاث وخبرة المتقاعدين على أكثر من صعيد وفي الوزارات كافة".
ولفت شريم، في بيان، الى أن "الوزيرين أبديا استعدادهما لدعم المتقاعدين، وقدرا عاليا عمل الذين خرَّجوا ما يقارب نصف مليون طالب توزعوا على لبنان والخارج ودعموا البلد الأم ماديا".
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة متقاعدي اللبنانية عرضت مع وزيري التربية والصحة الوضع المعيشي ودعم صندوق التعاضد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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