الدفاع المدني حذر من المفرقعات تزامناً مع عيد الأضحى

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، أنه "حرصًا على تعزيز الجهوزية الميدانية خلال موسم الحرائق، وفي ضوء ارتفاع مؤشر خطر اندلاعها في المناطق الحرجية وفق ما أظهرته النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر في المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني، أصدر المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، تعميمًا إلى كافة المراكز الإقليمية والعضوية، شدّد فيه على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة المرحلة المقبلة، والتأهب لمواجهة أي طارئ".

ولفتت المديرية، الى أن "العميد فرح طلب الإبقاء على أعلى درجات التأهب في مختلف المراكز، واستنفار جميع الموظفين العملانيين إلى جانب أكبر عدد ممكن من المتطوعين الاختياريين، بهدف تأمين استجابة فورية عند وقوع أي حريق. كما شدّد على ضرورة الحضور الدائم لرؤساء المراكز العضوية، والتواجد على رأس الفرق المتوجّهة إلى أماكن الحدث فور تلقي البلاغات، مع البقاء على تواصل مباشر ودائم مع كل من الرئيس الإقليمي وغرفة العمليات المركزية لدى شعبة العمليات المركزية".

وذكرت أنه "إذ تتزامن هذه المرحلة الحساسة مع الاحتفالات بحلول عيد الأضحى المبارك، تحذّر المديرية العامة للدفاع المدني من مغبة استعمال ​المفرقعات والألعاب النارية​، لما تشكّله من خطر داهم على السلامة العامة، ولا سيما في المناطق المجاورة للأحراج أو ذات الغطاء النباتي الكثيف، حيث قد تؤدي شرارة واحدة إلى نشوب حريق كارثي يصعب احتواؤه. وعليه، تناشد المديرية المواطنين الامتناع التام عن إشعال أي نوع من المفرقعات في الهواء الطلق، حفاظًا على سلامتهم وسلامة محيطهم".

وأهابت بالمواطنين "أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، تدعوهم إلى التعاون الكامل مع عناصرها المنتشرين على مختلف الأراضي اللبنانية، والمبادرة إلى الإبلاغ عن أي حريق فورًا عبر الاتصال على الرقم ١٢٥ او التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم ٧٠١٩٢٦٩٣ للتمكن من التدخل السريع وحصر الأضرار في حدها الأدنى".