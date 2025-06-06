التيار الوطني: على رعاة التفاهم تحمل مسؤولياتهم لردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها، وإجبارها على الانسحاب من لبنان

اعتبر ​التيار الوطني الحر​ في بيان، ان ​العدوان الإسرائيلي​ على جنوب لبنان و​الضاحية الجنوبية​ لبيروت عشية عيد الاضحى المبارك هو قمة الهمجية ضد المدنيين واستهداف لأمنهم، ول​استقرار لبنان​، واقتصاده خصوصاً مع اقتراب ​فصل الصيف​ مما ينذر بنوايا تصعيدية خطيرة.

ان الاعتداءات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للقرار 1701، وعلى رعاة التفاهم تحمل مسؤولياتهم ل​ردع إسرائيل​ عن الاستمرار في اعتداءاتها، وإجبارها على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.