البستاني: بدل ان تكون منكبّين على العمل لإنقاذ لبنان أصبحنا مشغولين بحل أزمة النفايات

أشار النائب فريد البستاني، الى أننا "بدل ان تكون منكبّين على العمل لإنقاذ لبنان، أصبحنا مشغولين بحل أزمة النفايات"، سائلاً "لماذا على اللبنانيين ان يحتفلوا بعيد الأضحى والنفايات تزيّن طرقات مدنهم وبلداتهم وقراهم؟".
وأكد البستاني، أنه "يجب على الحكومة والوزارات المعنية التصرّف بسرعة"، لافتاً الى "ضرورة رفع هذه النفايات والتخفيف من التلوّث الذي يعاني منه المواطنون من عدة مصادر".
وقال "كيف ندعو المغتربين والسياح لتمضية فصل الصيف في لبنان ونحن لا نستطيع رفع النفايات؟".
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