الصدي حول قرار تعديل الرسوم الجمركية على المحروقات: على الحكومة الإسراع بوضع رؤية إصلاحية بعيدة عن أي خطوات مجتزأة

أكد وزير الطاقة والمياه ​جو الصدي​، في بيان، الى أن "مجلس الوزراء أقرّ في جلسته الأخيرة التي إنعقدت بتاريخ 29/5/2025 بناءً على اقتراح من وزير المال قراراً قضى بتعديل الرسوم الجمركية على المحروقات".

ولفت الصدي، الى أن "وزارة الطاقة، وبناءً على طلبهم، زودت رئيس الحكومة ووزيري المال والإقتصاد بكميات المحروقات المستوردة وجدول تركيب الأسعار المعتمد من قبل الوزارة. إلا أنّ هذا القرار المهم عُرض على طاولة مجلس الوزراء خلال غيابي خارج البلاد، ولم يُتح لي مناقشة التعديلات على الرسوم الجمركية التي تمّ تثبيتها بعد الجلسة. مع الإشارة الى انه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، طُلِب من وزيرة البيئة التوقيع على جدول تركيب الأسعار كونها وزيرة طاقة رديفة".

وشدد على "دعمه الكامل لمبدأ تمويل القوى العسكرية وسائر العاملين في القطاع العام بطرق مستدامة، من خلال: الحد من التهرّب الجمركي، وتفعيل جباية الضرائب، وتحصيل رسوم بدل إشغال الأملاك البحرية ووضع الإصلاحات المالية موضع التنفيذ قبل اللجوء الى فرض رسوم وضرائب إضافية".

وقال "مع التزامي بمبدأ التضامن الوزاري، على الحكومة الإسراع بوضع رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على معالجات متكاملة ومستدامة وعادلة، وبعيدة عن أي خطوات مجتزأة".