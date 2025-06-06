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"النشرة": ورود اتصال لمواطن في منطقة شمسطار البقاعية لاخلاء منزله

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"النشرة": ورود اتصال لمواطن في منطقة شمسطار البقاعية لاخلاء منزله

أفاد مراسل "النشرة" في ​البقاع​، عن "ورود اتصال للمواطن علاء الديراني في منطقة ​شمسطار​ البقاعية لاخلاء منزله وذلك بسبب قربه من مكان تم استهدافه منذ اسبوع بأربع صواريخ لم تنفجر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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