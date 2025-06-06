"النشرة": ورود اتصال لمواطن في منطقة شمسطار البقاعية لاخلاء منزله

أفاد مراسل "النشرة" في ​البقاع​، عن "ورود اتصال للمواطن علاء الديراني في منطقة ​شمسطار​ البقاعية لاخلاء منزله وذلك بسبب قربه من مكان تم استهدافه منذ اسبوع بأربع صواريخ لم تنفجر".

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