الجيش الإسرائيلي: سنهاجم مواقع لتصنيع المسيرات المفخخة في المواقع المستهدفة في الضاحية الجنوبية

زعم المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، بأن "الجيش الإسرائيلي سيستهدف على المدى الزمني القريب عدة بنى تحتية تقع تحت الأرض والمخصصة لانتاج مسيرات والتي أقيمت في قلب السكان المدنيين في ​الضاحية الجنوبية​ في بيروت".

كذلك زعم أدرعي، أنه "رغم تفاهمات الاتفاق بين إسرائيل ولبنان رصد الجيش الإسرائيلي قيام الوحدة الجوية في حزب الله الارهابي (127) بالعمل لانتاج الالاف العديدة من المسيرات بتوجيه وتمويل جهات إيرانية. استخدم حزب الله الطائرات المسيرة بشكل واسع في هجماته ضد إسرائيل ويعمل لتوسيع صناعة وانتاج المسيرات تمهيدًا للحرب المقبلة مع إسرائيل".

واعتبر أنه "تعتبر هذه الأنشطة بمثابة خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث يتحدى حزب الله الدولة اللبنانية ويمنع تطبيق التفاهمات".

وقال "سيعمل جيشنا لإزالة أي تهديد على إسرائيل ومواطنيها وسيمنع كل محاولة لاعمار قدرات حزب الله".