"LBCI": ورود إتصالات تهديد عشوائية لعدد من قرى الجنوب والبقاع الغربيّ وبيروت ومخابرات الجيش تتحقق من الارقام

أفادت معلومات الـ"lbci"، عن "ورود إتصالات تهديد عشوائية لعدد من قرى الجنوب و​البقاع الغربي​ّ و​بيروت​ ومخابرات الجيش تتحقق من الارقام".

وكان قد هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، المتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها.

وزعم أفيخاي، أن "السكان يتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله ومضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".