شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية: تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى وتطوير 407 مكاتب تموين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 مواصلة الحكومة جهودها لتحديث البنية التحتية الصناعية والخدمية، مع التركيز على التحول للطاقة النظيفة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الكفاءة التشغيلية، وذلك فى خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وفي إطار جهود ترشيد الطاقة ودعم التنمية، تم المضي قدمًا في مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية، يهدف المشروع إلى تحقيق عائد اقتصادي بيئي ملموس من خلال مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى: تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 374 مخبزًا على مستوى الجمهورية، وهي المخابز التي تقع بالقرب من شبكة الغاز الطبيعي القائمة.

المرحلة الثانية: تضم المخابز البلدية البعيدة نسبيًا عن مناطق بها شبكات غاز طبيعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية.

بالتوازي، تم تطوير 407 مكاتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة، مما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب 3 أمثال ما كانت عليه قبل مشروع التطوير، كما انخفض زمن أداء الخدمة ليصل من 5 إلى 10 دقائق، وتقلص زمن استخراج البطاقات ليصل من 7 إلى 15 يومًا، إضافة إلى ذلك، تم تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد من خلال بوابة مصر الرقمية، مما أسهم في إتاحة فرص عمل لعدد 3100 شاب من شباب الخدمة العامة وخريجي الجامعات المصرية.