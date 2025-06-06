شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: قرار "العمل الدولية" اعتراف وانتصار تاريخى لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

رحب حزب الوعي بالقرار التاريخي الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي، اليوم الخميس 5 يونيو 2025، خلال جلسته العامة ضمن الدورة 113 المنعقدة بجنيف، والذي قضى برفع صفة عضوية دولة فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب".

واعتبر الحزب هذا القرار، بمثابة خطوة نوعية بالغة الأهمية في مسار الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، وتكريسًا لمكانة فلسطين كفاعل دولي له حق المشاركة والتمثيل في قضايا العمل والعدالة الاجتماعية.

وأكد الحزب أن صدور القرار في ذكرى العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والعربية في 5 يونيو 1967، يمنحه دلالة رمزية تعكس انتصارًا لنضال الشعب الفلسطيني وتشبثه بحقوقه المشروعة.

وأشاد حزب الوعي بجهود الوفود العربية، وبخاصة التحركات الدبلوماسية المصرية، والدعم الدولي الواسع لهذا القرار، واصفًا إياه بأنه انتصار سياسي وأخلاقي يرسّخ مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.

ودعا الحزب في ختام بيانه المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة، ووقف حرب التجويع والإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي أمام أنظار العالم.