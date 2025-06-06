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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالخميس، 05 يونيو 2025 10:36 م
يتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص التهاني القلبية إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
و قال في بيان له (نسأل الله أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منّا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل أيامنا أعيادًا عامرة بالمحبة ، ويُبارك في جهود البناء والتنمية).
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