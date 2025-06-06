شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص التهاني القلبية إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

و قال في بيان له (نسأل الله أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منّا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل أيامنا أعيادًا عامرة بالمحبة ، ويُبارك في جهود البناء والتنمية).