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التحالف الوطنى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

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  • التحالف الوطنى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الخميس، 05 يونيو 2025 10:36 م

يتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص التهاني القلبية إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

و قال في بيان له (نسأل الله أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منّا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل أيامنا أعيادًا عامرة بالمحبة ، ويُبارك في جهود البناء والتنمية).

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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