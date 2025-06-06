لبنان: حريصون على أقصى درجات التعاون مع «اليونيفيل»

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، أمس، الحرص على أقصى درجات التعاون مع بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

واستقبل الوزير الحجار، رئيس بعثة «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لاثارو مع وفد مرافق، وتناول اللقاء عمل البعثة في جنوب لبنان والتعاون الوثيق بين اليونيفيل والدولة اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية والبلديات.

وأكد الوزير الحجار «حرص لبنان على أقصى درجات التعاون، لا سيما في هذه المرحلة».

وفي السياق، قصفت المدفعية الإسرائيلية أمس، أطراف بلدة «الوزاني الغربية» في جنوب لبنان، كما قصفت دبابة ميركافا إسرائيلية حرج بلدة يارون الجنوبية، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، قد أعلن في بيان، إصابة شخص بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة «برج قلاوية» قضاء بنت جبيل.

وكانت قوة مشاة إسرائيلية أقدمت فجر أمس، على رفع سواتر ترابية واستحداث خندق في بلدة «ميس الجبل» في جنوب لبنان.

وتجاوزت قوة مشاة إسرائيلية مؤلفة من 20 جندياً، الخط الازرق شرق بلدة «ميس الجبل» في منطقة كروم المراح، ثم اتجهت إلى منطقة كروم الشراقي برفقة جرافة، وعملت على استحداث خندق ورفع سواتر ترابية داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل.