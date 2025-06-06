الناطق العسكري باسم أنصار الله: استهدفنا مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي

اعلن المتحدث باسم القواتِ المسلحةِ اليمنية ​العميد يحيى سريع​ بانه "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورداً على جريمةِ التجويعِ والتعطيشِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ ​غزة​، ورداً على عدوانِه على ضاحيةِ بيروتَ الجنوبية. نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع "فلسطين2" وقد حققَتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله، وأجبرت الملايينَ من الصهاينة المحتلين على الهروبِ إلى الملاجئِ ووقفِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ.

وحيت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ في هذهِ الأيامِ المباركةِ كافةَ الصامدينَ المجاهدينَ الأوفياءِ الصادقينَ في غزةَ العزِّ والمجدِ والإباءِ والكرامةِ، وفي كلِّ فلسطينَ خطِّ الدفاعِ الأماميِّ عن كلِّ الأمةِ الإسلاميةِ، التحيةُ لمجاهدي غزةَ

التحيةُ لأسرِ شهداءِ غزة، التحيةُ لجرحى غزة، التحيةُ لأسرى غزة

التحيةُ لكلِّ أهلنِا وإخوانِنا في غزة

اليمنُ بشعبِه الأبيِّ وقيادتِه المؤمنةِ وجيشِه المجاهدِ بعونِ اللهِ معكم وبالتوكلِ على اللهِ إلى جانبِكم حتى وقفِ العدوانِ عليكم ورفعِ الحصارِ عنكم.