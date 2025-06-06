ترامب اعلن بان الفريقين الأميركي والصيني سيجتمعان قريبا بعد أن ناقش مع الرئيس الصيني ملف التجارة

اعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إن فريقين أميركي وصيني سيجتمعان قريبا بعد أن ناقش مع الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ ملف التجارة في مكالمة هاتفية اليوم الخميس.

واوضح ترامب في صريح له، بانه "ركزت المحادثة بشكل شبه كامل على التجارة. لم تتم مناقشة أي شيء يتعلق بروسيا وأوكرانيا أو إيران"، مضيفا أن الزعيمين تبادلا الدعوة لزيارة البلدين.

وأعلن أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الصيني أفضى الى "خلاصة إيجابية للغاية"، مشيرا الى أن كلا منهما دعا الآخر لزيارة بلاده. واردف "دام الاتصال قرابة ساعة ونصف ساعة، وأثمر خلاصة إيجابية للغاية لصالح البلدين"، مشيرا الى أن مسؤولين تجاريين من الطرفين سيلتقون "قريبا".

وتابع "الرئيس شي دعاني والسيدة الأولى بلباقة لزيارة الصين، وقمت بالمثل. كوننا رئيسين لأمتين عظيمتين، هذا أمر نتطلع كلانا للقيام به".