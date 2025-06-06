مجلس كبار حكماء التوراة لحزب "أغودات يسرائيل" يعلن دعمه لحلّ الكنيست

أعلن مجلس كبار حكماء التوراة لحزب "​أغودات يسرائيل​"، دعمه لحلّ الكنيست، يأتي ذلك فيما قررت كتلة حزب شاس الحريدي دعم التصويت لصالح حلّ الكنيست، في اجتماع عقدته مساء الأربعاء، بدعوة من زعيم الحزب أرييه درعي، وذلك على خلفية تصاعد الخلاف بين الأحزاب الحريدية وحزب الليكود بشأن سنّ قانون يُعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.

وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، قد عدّ في أعقاب اجتماع مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، الأربعاء، أن هناك إمكانية لحل الأزمة.

وأعلن مجلس حكماء التوراة في "أغودات إسرائيل"، الخميس، أنه كلف ممثّليه بتقديم مشروع قانون لحلّ الكنيست، وذلك بعد اجتماع لأعضاء المجلس في موشاف "أورا" جنوب غرب القدس المحتلّة، للمصادقة على القرار، رسميًّا.

وذكر سكرتير المجلس، إنه تقرَّر أنه "لم يعد من المناسب البقاء في حكومة تُسهم في اضطهاد عالم التوراة، وانتهاكه".

في المقابل، ترفض المرجعيات الدينية في "يهدوت هتوراه" - بما في ذلك "ديغيل هتوراه" و"أغودات يسرائيل" - استئناف الحوار المباشر مع نتنياهو، باعتبار أن "المحادثات لم تعد ذات جدوى".