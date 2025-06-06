اشار المفتي الشيخ أحمد قبلان في بيان، الى ان الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ليلة عيد الأضحى إبادة علنية للسيادة الوطنية، ودوس صارخ على كرامة الدولة وشعبها وكيانها الشامل، ولعنة صهيونية أميركية تطال مركز القرار اللبناني وتنال من شرف البلد كله، والجواب بالتضامن الوطني وتأكيد ​خيار المقاومة​ ومشروعها السيادي، ولا ضمانة فوق ضمانة الجيش والمقاومة والتضامن الوطني، ولوزارة الخارجية اللبنانية الغارقة بالنزعة الحزبية المقيتة أقول: إسرائيل طغيان أبدي، والصداقة بعرف أميركا عبارة عن خضوع بلا شروط، وخيارنا سيادة لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر احمد قبلان: لا ضمانة فوق ضمانة الجيش والمقاومة والتضامن الوطني ولوزارة الخارجية اللبنانية الغارقة بالنزعة الحزبية المقيتة أقول "إسرائيل طغيان أبدي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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