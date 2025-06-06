وسائل إعلام إسرائيلية: الضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت ستكون الأكبر منذ وقف إطلاق النار

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الضربة على ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ ستكون الأكبر منذ وقف إطلاق النار".

كذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "سكان الشمال مطالبون بالاستماع إلى تعليمات الجبهة الداخلية، والجيش وضع منظومات الدفاع الصاروخية في شمال إسرائيل على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ".

وكان قد هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، المتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها.

وزعم أفيخاي، أن "السكان يتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله ومضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".