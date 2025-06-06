سلام اكد بان الاعتداءات الاسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً لـ1701: على المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل

دان رئيس ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ ⁧‫​نواف سلام​‬⁩ بشدة التهديدات والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة ل​لبنان​، لا سيما في ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت، معتبراً أنها تشكل “استهدافاً ممنهجاً ومتعمدًا للبنان، وأمنه، واستقراره، واقتصاده، خصوصاً عشية الأعياد والموسم السياحي”.

‏واكد سلام في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.