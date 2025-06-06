الرئيس عون دان العدوان الاسرائيلي: مرتكب هذه الفظاعات يوجه رسالة الى اميركا عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها ما لن يرضخ له لبنان أبداً

أعرب رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ عن "إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي مساء اليوم على محيط العاصمة ال​لبنان​ية ​بيروت​"، مؤكداً "ان هذه الاستباحة السافرة لاتفاقٍ دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدسة، إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا".

وقال "هي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، الى الولايات المتحدة الاميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها.

وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً".