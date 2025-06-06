بلاسخارت: الغارات التي تعرّضت لها الضاحية الجنوبية هذه الليلة أثارت حالة من الذعر والخوف عشية عيد الأضحى المُبارك

اعتبرت المنسقة الخاصة لـ"​الأمم المتحدة​" في ​لبنان​، جينين هينيس بلاسخارت في بيان، بان الغارات التي تعرّضت لها الضاحية الجنوبية لبيروت هذه الليلة أثارت حالة من الذعر والخوف عشية عيد الأضحى المُبارك.

ودعت المنسقة الاممية مرة أخرى الى وقف أية أعمال من شأنها أن تقوض بشكل أكبر تفاهم ​وقف الأعمال العدائية​ وتنفيذ ​القرار 1701​.