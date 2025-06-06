الجيش: عثرنا على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة يارون وعملنا على تفكيكه

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 5 / 6 / 2025، ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة يارون- بنت جبيل، وعملت على تفكيكه".

وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى "الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم".