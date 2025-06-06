بري: العدوانية الإسرائيلية لا تستهدف طائفة أو منطقة بعينها بل كل لبنان وقدرنا في كل أضحى أن نقدم الأضاحي دفاعاً عن لبنان ولن يحول العدوان بيننا وبين أعيادنا

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان تعليقاً على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان من بوابة محيط عاصمته الضاحية الجنوبية وأحيائها بالإضافة إلى ترويع الأمنيين في عين قانا وبرسائل صوتية لمختلف قرى وبلدات الجنوب، الى ان الموقف حيال الإستباحة الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان ولقرارات الشرعية الدولية وآخرها العدوان الجوي الإسرائيلي الغاشم على محيط عاصمة لبنان كل لبنان بيروت في خاصرتها الجنوبية متطابق ومتبنٍ لموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بكل المضامين الوطنية والسيادية، والتي يجب أن تكون جامعة لكل اللبنانيين في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي لا تستهدف طائفة أو منطقة بعينها، بل كل لبنان واللبنانيين وحتى العرب والمسلمين في أقدس مقدساتهم وشعائرهم الدينية عشية ​عيد الأضحى المبارك​.

ولفت بري الى ان قدرنا في كل أضحى أن نقدم الأضاحي دفاعاً عن لبنان وعن سيادته ولن يحول العدوان بيننا وبين أعيادنا.