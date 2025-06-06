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الجيش الإسرائيلي هدد مبان في حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت

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  • الجيش الإسرائيلي هدد مبان في حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت 1/5
  • الجيش الإسرائيلي هدد مبان في حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت 2/5
  • الجيش الإسرائيلي هدد مبان في حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت 3/5
  • الجيش الإسرائيلي هدد مبان في حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت 4/5
  • الجيش الإسرائيلي هدد مبان في حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت 5/5

هدد المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، للمتواجدين في ​الضاحية الجنوبية​ في بيروت وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، ​حارة حريك​، ​برج البراجنة​ في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها.

وزعم أفيخاي، أن "السكان يتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله ومضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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