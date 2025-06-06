رعد: اذا كان الهدف هو المقاومة فكيدوا كيدكم واسعوا سعيكم لن تستطيعوا ان تُسقطوا ارادتها من شعبنا

أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​محمد رعد​،خلال إحياء ذكرى الشادسة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني، الى أنه "اذا كان الهدف هو المقاومة فكيدوا كيدكم واسعوا سعيكم لن تستطيعوا ان تُسقطوا ارادة المقاومة من شعبنا".

ولفت رعد، الى أن " ناك نوايا طيبة نسمعها من البعض لكن هناك واقع يفيد اننا لسنا في احسن حال ونعيش بالفعل عصر الوصايات"، مضيفاً "لم يكن الصاروخ مصدر قوتنا انما كانت الروح هي التي تعطينا القوة".