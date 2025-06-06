نبه الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى ضرورة أن تتعامل واشنطن بحذر مع قضية تايوان بهدف تجنب أي نزاع.
واوضح شي لترامب وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بانه "على الولايات المتحدة أن تتعامل مع قضية تايوان بحذر بهدف تجنب أن تجر الأقلية الصغيرة للانفصاليين المؤيدين لاستقلال تايوان الصين والولايات المتحدة إلى وضع خطير من النزاع والمواجهة".
وشدد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مباحثاته الهاتفية مع نظيره ترامب على ضرورة تصحيح مسار العلاقات الثنائية، ودعا شي ترامب "لتصحيح مسار سفينة العلاقات الصينية الأميركية الكبيرة تتطلب منا الإمساك جيدا بالدفة وتحديد الوجهة ولا سيما إزالة كل أشكال التدخل وحتى التدمير".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني يدعو ترامب الى التعامل بحذر مع قضية تايوان لتجنب أي نزاع: لتصحيح مسار العلاقات الصينية الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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