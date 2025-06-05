تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا، من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود پزشکيان. وأعرب فخامته في بداية الاتصال عن الشكر للمملكة على جهودها الحثيثة وللخدمات المميزة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. كما هنأ فخامته، ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما بادله ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة المباركة.



كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيراني لولي العهد: نشكر السعودية على جهودها وخدماتها المميزة للحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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