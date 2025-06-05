شكرا لقرائتكم خبر عن مرسال تقدم 350 ألف خدمة طبية واجتماعية فى الأشهر الأربعة الأولى من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت مؤسسة مرسال، العضو البارز فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، تقريرًا يوثق جهودها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، حيث قدمت 350 ألف خدمة طبية واجتماعية بتكلفة 306 مليون جنيه، استفاد منها 25 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجًا فى مختلف أنحاء مصر. يأتى هذا فى إطار التزام المؤسسة بدعم النظام الصحى والاجتماعى فى مصر، بالتعاون مع التحالف الوطنى والجهات المحلية والدولية.

وفى إطار دورها المجتمعى لتوفير خدمات صحية لائقة للفئات الأولى بالرعاية، ركزت مؤسسة مرسال جهودها على تقديم خدمات طبية واجتماعية شاملة، تشمل صرف الأدوية، الدعم النفسى، وتوفير المستلزمات الطبية والإقامة للمرضى، مع التركيز على المجتمعات النائية والفئات الأكثر احتياجا.

ووفقًا للتقرير، قدمت المؤسسة أدوية بقيمة 150 مليون جنيه من خلال 15 ألف عملية صرف، إلى جانب تنفيذ 2018 جلسة نفسية مجانية، منها 447 جلسة فى معهد الأورام لدعم الأطفال المرضى وذويهم. كما حجزت المؤسسة 14 مريضًا نفسيًا فى مصحات متخصصة لتلقى العلاج اللازم.

وأشر التقرير إلى تقديم مرسال 4000 خدمة طبية لمرضى الأورام، إلى جانب توفير 5728 خدمة إقامة وانتقالات ووجبات غذائية لـ187 حالة فى دار ضيافة المؤسسة. كما دعمت 260 طفلًا مصابًا بمرض الفينيل كيتونوريا (PKU) بـ1200 كرتونة من المواد الغذائية المتخصصة.

وفى إطار دعم المستشفيات، قدمت المؤسسة مستلزمات طبية لعيادات الجذام فى محافظات البحيرة، الشرقية، والمنيا، ومستشفى أطفال مصر. كما نفذت قافلة طبية لدعم مستشفى الشيخ زويد فى شمال سيناء بمستلزمات متنوعة، مما عزز قدرة المستشفى على تقديم الرعاية الصحية.

وأكدت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، على التزام المؤسسة بتقديم خدمات عالية الجودة، قائلة: "نسعى فى مرسال إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا من خلال خدمات طبية واجتماعية شاملة، تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية، كذلك نعمل بالتعاون مع التحالف الوطنى والشركاء المحليين والدوليين لضمان استدامة هذه الجهود، بهدف تعزيز التكافل الاجتماعى وتحسين جودة حياة المستفيدين، مؤكدة أن إن المؤسسة تفتح ذراعيها لجميع الأسر الأولى بالرعاية بدون تمييز سواء من المصريين أو الجنسيات الأخرى لتقدم يد العون لهم ودعمهم من خلال مشروعاتها المختلفة".

وفى إطار التعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى والدور المحورى الذى يقوم به فى تنسيق جهود المنظمات الأهلية لدعم الفئات الأكثر إحتياجا، تساهم مرسال، كجزء من هذا التحالف، فى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والدولية لضمان استمرارية البرامج الطبية والخدمات المقدمة وتحقيق تأثير مستدام يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.