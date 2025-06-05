شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نسعى لاتفاق دولى ملزم للحد من التلوث البلاستيكى والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2025، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو ضمن مقابلة للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدت فيها أن العالم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن شعار الاحتفال هذا العام يركز على التغلب على هذا التلوث العالمي الخطير.

وكشفت الوزيرة عن أن المجتمع الدولي بصدد الدخول في الجولة الأخيرة من المفاوضات خلال شهر أغسطس المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وهو ما يمثل خطوة فارقة في الجهود العالمية الرامية لحماية البيئة وصحة الإنسان.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر كانت من أوائل الدول التي تنبهت لخطورة هذا التحدي، حيث بدأت منذ نحو 3 إلى 4 سنوات العمل على هذا الملف، عبر إصدار الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتضمين قانون تنظيم إدارة المخلفات نصًا يمنع التداول المجاني للأكياس البلاستيكية، بما يعزز من التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية أطلقت أيضًا أول قرار يُلزم بتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج فيما يتعلق بالأكياس البلاستيكية، وهو ما يُحمِّل الشركات المُصنعة جزءًا من المسؤولية عن دورة حياة منتجاتها، ويعد أداة فعالة لتقليل النفايات البلاستيكية من المصدر.

وأكدت الوزيرة أن مصر، من خلال هذه الخطوات التشريعية والتنظيمية، تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية البيئة ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال التحول إلى بدائل صديقة للبيئة، وزيادة الوعي المجتمعي بخطورة التلوث البلاستيكي وآثاره السلبية.