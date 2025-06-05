شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: الزميل أحمد سراج في منزله بعد يومين من الإفراج عنه والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن الزميل أحمد سراج عاد إلي في منزله اليوم، وذلك بعد يومين من الإفراج عنه.

وكتب البلشى، عبر حسابه الرسمي: "الزميل أحمد سراج عاد إلي في منزله اليوم وذلك بعد يومين من الإفراج عنه، الحمد لله".

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 262 لسنة 2025 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1446 هجريًا، وذلك يوم 25 مايو الماضى.