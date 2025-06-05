شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة توزع آلاف الوجبات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، ستقوم مؤسسة حياة كريمة بتوزيع 20,000 وجبة غذائية جاهزة على الأسر الأكثر احتياجًا في سبع محافظات، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، ضمن أنشطة المؤسسة الإنسانية التي تهدف إلى إدخال الفرحة على الأسر المصرية خلال المناسبات الدينية والوطنية.

وشملت عملية التوزيع المحافظات التالية:

الغربية 4000 وجبة

المنوفية 4000 وجبة

الشرقية 4000 وجبة

بني سويف: 4000 وجبة

الفيوم 2000 وجبة

الإسماعيلية 1000 وجبة

السويس: 1000 وجبة

كما تستعد المؤسسة اليوم لتقديم 2000 وجبة غذائية إضافية بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، لتوزيعها من خلال مشيخة الأزهر الشريف، تأكيدًا على أهمية التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في دعم الأسر المستحقة. وتعد هذه المبادرة واحدة من عدة تدخلات إنسانية تنفذها مؤسسة حياة كريمة في مختلف محافظات الجمهورية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطن المصري، خاصة في المناسبات الدينية التي تُجسد قيم التكافل والتراحم.

