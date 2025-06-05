شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يحيل شكوى "نوارة نجم" بشأن تطاول برامج على والدها للشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى من الصحفية نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجم الشهيرة بـ "نوارة نجم"، ضد بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية.

وشكت "نجم" من معاودة التطاول على والدها الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم ، وعلى محاميها.

وقرر المجلس إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الأعلامي عصام الأمير وكيل المجلس لإعمال شئونها.

الجدير بالذكر، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، تلقى شكوى من الفنانة ياسمين هاشم محمد رئيس الشهيرة بـ "ياسمين رئيس" ضد بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية، وقرر المجلس إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الأعلامي عصام الأمير وكيل المجلس لإعمال شئونها.

وكانت الفنانة ياسمين رئيس، تضررت من بث أخبار وتصريحات عنها بهدف الإساءة إليها وتجاهل حقها فى الرد.