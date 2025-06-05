شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاق الـ5G رئيس اتصالات النواب يطالب بإلزام شركات المحمول بعدم زيادة الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

شارك النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، فى الاحتفالية التى أقيمت بمنطقة الأهرامات، بمناسبة إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G للهاتف المحمول في مصر رسميا، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ، خلال بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من الوزراء السابقين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من كبار المسئولين.

وأكد بدوي، فى بيان صحفى له اليوم، أنه طالب بعدم زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت خلال الفترة المقبلة ، للتخفيف على أهالينا من جموع المواطنين الذي باتت خدمات الاتصالات والإنترنت من ضروريات الحياة وخاصة الأسرة المصرية ، التي أصبح كل شي عبر الإنترنت حتى مذاكرة أبنائنا الطلاب .

وأضاف بدوي بأنه طالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاضطلاع بدورة في مراقبة عمل شركات المحمول العاملة في مصر ومنع أي خروقات أو تجاوزات تنال من ميزانية المواطن المصري، موضحاً بأن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تقوم بدورها الرقابي في متابعة عمل جميع الأجهزة والشركات التابعة للقطاع ، فى ضوء مايقدم إليها من طلبات من نواب البرلمان أو شكاوى من المواطنين حول سؤء الخدمة أو التقصير فى توصيلها للمواطن .

وشدد بدوي علي ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة وخاصة جعل المواقع التعليمية، مجانية خدمة لإبنائنا الطلاب حتى يستطيع الوصول إلي المعلومات وتحصيل دروسهم.

وشدد رئيس اتصالات النواب إلى أن المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، أكد بأنه لاتوجد حاليا أى دراسة لزيادة الإسعار في الفترة المقبلة .