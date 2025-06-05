شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين فى ساحة المعمدانى والان مع تفاصيل الخبر

أدانت نقابة الصحفيين المصريين بأقسى العبارات مجزرة المعمدانى التى ارتكبها جيش الاحتلال بحق الصحفيين فى ساحة المستشفى بمدينة غزة اليوم، والتى أدت إلى استشهاد 4 صحفيين وإصابة آخرين فى جريمة بشعة ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان إلى 225 شهيدًا.

تأتى هذه الجريمة البشعة استمرارًا للمجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطينى وناقلى الحقيقة على أرض غزة الباسلة.

وتدين نقابة الصحفيين استمرار العدوان الوحشى على الشعب الفلسطينى، وحرب التجويع والإبادة التى يشنها جيش الاحتلال المدعوم أمريكيًا والمحمى دوليًا، وهو ما ظهر جليًا فى الفيتو الأمريكى الأخير ضد وقف العدوان على غزة والشعب الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال الصهيونى قد استهدفت الصحفيين فى ساحة مستشفى المعمدانى صباح اليوم، مما أسفر عن استشهاد وإصابة الزملاء:

1- الشهيد الصحفى سليمان حجاج (مراسل فضائية فلسطين اليوم).

2- الشهيد الصحفى إسماعيل بدح (مصور قناة فلسطين اليوم).

3- الشهيد الصحفى سمير الرفاعى (محرر فى وكالة شمس نيوز).

4- الشهيد الصحفى أحمد قلجة (مصور فى التلفزيون العربي).

الإصابات:

- الصحفى عماد دلول (إصابة بالغة الخطورة - مراسل فضائية فلسطين اليوم).

- الصحفى إسلام بدر (مراسل التلفزيون العربي).

وتأتى جريمة استهداف الصحفيين بساحة المعمدانى استمرارًا للجرائم البشعة التى ترتكبها قوات الاحتلال الغاشم تجاه الصحفيين والعاملين فى الإعلام بقطاع غزة، عقابًا لهم على نقل حقيقة حرب الإبادة التى تمارسها آلة الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية التى تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني.

ونقابة الصحفيين المصريين إذ تعزى الشعب الفلسطينى والزملاء فى نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكل الأحرار فى العالم، مطالبة بالتدخل لوقف نزيف الدم الفلسطينى، فإنها تجدد مطالبتها للمؤسسات الأممية والدولية بالتحقيق فى جرائم الحرب والإبادة الجماعية التى ترتكبها القوات الصهيونية المجرمة فى قطاع غزة، وخاصة عمليات استهداف الصحفيين، ليرتفع عدد الضحايا إلى ما يقرب من 30% من الصحفيين الفلسطينيين فى غزة بين شهيد ومصاب، بالإضافة إلى اعتقال عشرات آخرين واختفاء بعضهم قسريًا منذ بدء العدوان الوحشى على قطاع غزة فى أكتوبر الماضي.

كما تطالب النقابة جميع المؤسسات والهيئات والحكومات بإدانة الجرائم الصهيونية، وتحميل قادة الكيان الصهيونى المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والتجويع فى الأراضى الفلسطينية، والعمل على محاكمتهم وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وتجدد نقابة الصحفيين إدانتها لجريمة الإدارة الأمريكية التى ارتكبتها عبر استخدامها حق الفيتو المقيت، لمنع صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة، لتستكمل أمريكا جريمتها المتمثلة فى قتل الشعب الفلسطينى بقنابل وصواريخ أمريكية وبالدعم السافر عبر كل السبل سواء بالسلاح أو باستخدام الفيتو أو بمنع ملاحقة وعقاب مجرمى الحرب من قادة الكيان الصهيونى أمام المحاكم الدولية.

وتشدد النقابة على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن يومًا وسيطًا عادلًا فى القضية الفلسطينية، فمن يضيق على حرية التعبير ويلاحق كل مناصر لفلسطين، ومن يهدد الدول والمنظمات التى تنحاز لحق الشعب الفلسطينى فى الحياة ليس وسيطًا بل طرفًا يمثل الكيان الصهيوني.

وتؤكد نقابة الصحفيين المصريين استمرار دعمها اللامحدود للقضية الفلسطينية ولزملائها فى فلسطين، فى ظل العجز والصمت الدولى المخزى تجاه جرائم الاحتلال من إبادة وتدمير وقتل.

إن استمرار الصحفيين وناقلى الحقيقة فى أداء واجبهم رغم الصمت العربى المُخزى والتواطؤ الدولى، فى مشهد وحشى يعكس همجية الاحتلال الصهيونى تجاه كل ما هو فلسطينى، إنما يُجسّد حجم الجريمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطينى، ويكشف وَضاعة المحتل الصهيوني.

إن ما يجرى على أرض فلسطين والذى استمر لأكثر من 20 شهرًا هو شهادة للتاريخ، وشهادة على وحشية العالم الصامت المتواطئ، وشهادة على عجزنا وقهرنا العربى، ستظل محفورة فى الأذهان فبينما تستمر حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطينى تُحرم شعوب المنطقة من حقها حتى فى رفض هذه الجرائم.