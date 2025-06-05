شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يحيل شكوى ياسمين رئيس ضد بعض الفضائيات والمواقع للشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي الخميس، 05 يونيو 2025 10:22 ص

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى من الفنانة ياسمين هاشم محمد رئيس الشهيرة بـ "ياسمين رئيس" ضد بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية. وتضررت "رئيس" من بث أخبار وتصريحات عنها بهدف الإساءة إليها وتجاهل حقها فى الرد. وقرر المجلس إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الأعلامي عصام الأمير وكيل المجلس لإعمال شئونها.

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