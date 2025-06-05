شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطنى توزع 500 كيلو لحوم على مرضى مستشفى الجُذام والان مع تفاصيل الخبر

قامت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي ، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن رسالتها المستمرة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، بتوزيع 500 كيلوجرام من اللحوم على المرضى المقيمين بمستشفى الجُذام، وذلك في مبادرة إنسانية تعبّر عن التزام المؤسسة العميق بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز قيم التكافل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة موسعة تنفذها المؤسسة سنويًا خلال موسم الأضحى، تضمنت هذا العام ذبح 1200 أضحية من الأبقار البلدية، وتوزيع لحومها على أكثر من 250 ألف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وشارك في تنفيذ الحملة أكثر من 800 متطوع من أبناء المؤسسة، عملوا على مدار أكثر من ثلاثة أشهر استعدادًا للموسم، وذلك بتوجيهات من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، والسيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، لضمان وصول لحوم الأضاحي لمستحقيها بكل كرامة واحترام.

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها ضمن أنشطة التحالف الوطني نابعة من إيمانها العميق بدور العمل الأهلي المنظم في بناء مجتمع أكثر عدالة ورحمة، مشددة على أن الكرامة الإنسانية يجب أن تظل أساس أي نشاط خيري، وأن التكافل المجتمعي لا ينطلق من القدرة على العطاء فقط، بل من الإحساس الحقيقي بالمسؤولية تجاه الآخرين.