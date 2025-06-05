شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يفتتح مقره فى الجيزة ويدعو لقائمة انتخابية وطنية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح حزب "الوعي" برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس الحزب، اليوم مقره الجديد بمحافظة الجيزة التي يترأسها مصطفي طلحة، وذلك في إطار خطة استراتيجية شاملة تستهدف تكثيف الحضور الحزبي الفاعل في مختلف المحافظات والمناطق، وتدعيم البنية التحتية التنظيمية استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة، وذلك في خطوة جديدة على طريق التوسع التنظيمي وتعزيز التفاعل مع الشارع المصري.

وشهد الافتتاح حضورًا نوعيًا من قيادات الحزب، وعدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، وسط أجواء اتسمت بالحماس والتفاؤل بمستقبل الدور الذي يمكن أن يلعبه الحزب في تطوير الحياة السياسية المصرية.

وأكد رئيس الحزب، باسل عادل، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن حزب "الوعي" لا ينظر إلى العمل السياسي من زاوية ضيقة هدفها مجرد التواجد أو المنافسة، بل يتحرك انطلاقًا من مشروع سياسي متكامل، يتبنى خطابًا وطنيًا عقلانيًا، ويطمح إلى المساهمة الجادة في بناء حياة سياسية متوازنة تعبر عن مصالح المجتمع وتنوعه.

وقال رئيس الحزب: "لسنا في موقع المتلقي أو الباحث عن مقعد، نحن نمتلك رؤية، وكوادر، وخبرة ميدانية تؤهلنا لأن نكون في موقع قيادة المشهد، ولسنا بصدد الانضمام لتحالفات صغيرة لاتمتلك رؤية واضحة او هدف. لان هدفنا المشاركة في تحالف وطني واسع يمثل كل ألوان الطيف السياسي المصري، ويعكس طموحات المواطنين في بناء دولة مدنية حديثة وعادلة."

وشدد رئيس الحزب على أن الوعي لا يعتبر المشاركة الانتخابية مجرد غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق مشروعه السياسي وتقديم حلول واقعية لمشكلات المواطنين، مضيفًا أن الحزب يتعامل مع الانتخابات باعتبارها محطة مهمة، يستعد لها بجدية عبر التوسع التنظيمي، وتكثيف التدريب السياسي لكوادره، وضخ دماء جديدة قادرة على خوض المنافسة بثقة وكفاءة.

وأضاف: "نحن جاهزون للمنافسة على أكبر عدد ممكن من المقاعد في مختلف الدوائر، وفقًا لقدراتنا البشرية والتنظيمية، وسنخوضها بشرف، ونعتمد على رصيدنا لدى المواطنين، لا على الصفقات المؤقتة."

ولفت إلى أن افتتاح مقر الحزب في الجيزة يأتي ضمن سلسلة من الافتتاحات المزمع تنفيذها خلال الشهور القادمة، حيث تم إعداد خطة لافتتاح مقرات للحزب في كافة المحافظات، إلى جانب تعزيز البنية الحزبية القاعدية عبر تشكيل الوحدات واللجان المحلية، بما يضمن تواصلًا مباشرًا ومستدامًا مع المواطنين.

ومن جانبه أكد مصطفى طلحه، رئيس لجنة الحزب بالجيزة، أن افتتاح المقر يأتي في إطار خطة الحزب لنشر فروعه ولجانه في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل على تعزيز انتشاره الميداني وتأهيل الكوادر السياسية استعدادًا للمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال طلحه، فى تصريحات له، إن لجنة الحزب في الجيزة تضع ضمن أولوياتها الانفتاح على الشباب وتبني مبادرات مجتمعية وسياسية تعبر عن تطلعات المواطنين، مشددًا على أن مقر زايد سيكون مركزًا للنقاشات البناءة، وتدريب الكوادر الحزبية، وتعزيز الحوار المجتمعي في قضايا الشأن العام.

وأشار طلحة، إلى أن افتتاح المقر الجديد لا يمثل مجرد خطوة تنظيمية، بل هو رسالة واضحة بأن الحزب حاضر في الشارع ويلتزم بمبادئ الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد نشاطًا مكثفًا في مختلف دوائر الجيزة، خاصة على صعيد الاستعدادات للانتخابات المحلية والبرلمانية.

وأضاف رئيس لجنة الوعي بالجيزة، أن الحزب يرحب بانضمام الطاقات الجديدة من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، في إطار رؤيته لصناعة نخبة سياسية جديدة تمتلك أدوات الفهم والتحليل والقدرة على صنع القرار، موضحا أن الحزب يواصل في الفترة الأخيرة عقد لقاءات تنظيمية وفعاليات ميدانية بعدد من المحافظات في إطار خطته لبناء قاعدة حزبية نشطة تواكب المتغيرات السياسية والمجتمعية في البلاد.

فيما أكد الحزب أن مشروعه السياسي ينسجم مع روح الجمهورية الجديدة التي دعت إليها القيادة السياسية، من حيث الالتزام بمبادئ دولة القانون، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، والانفتاح السياسي المنظم، بما يضمن استقرار الدولة ويعزز مناعة المجتمع.

ودعا الحزب إلى بناء قائمة وطنية تمثل حقيقة التعدد والتنوع في مصر، لا قائمة مغلقة تعيد إنتاج الإقصاء أو تكرّس الانغلاق السياسي، مؤكدًا أنه سيشارك فقط في تشكيلات انتخابية تعبّر عن الشارع، وتضمن الفرصة للجميع ضمن مناخ من التنافس الشريف.