شكرا لقرائتكم خبر عن الخطة الاقتصادية: تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026 التوسع في تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط، لتحقيق التوازن والتكامل المنشود بين وسائل النقل المختلفة، بما يكفل الاستخدام الكفء لكل منها، وذلك فى إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير البنية الأساسية ودعم جاهزية ومشبكات قطاع النقل، والتي تحرص خطة عام 2026/25 على ترسيخها وتعزيز فاعليتها.

وأشارت الخطة إلى عدد من الإجراءات لضمان تحقيق شامل لتطوير البنية الأساسية منها:

التوسع في مد الشبكة القومية للنقل وخدمات المرافق لتغطية كافة مناطق الجمهورية، وبخاصة مناطق التنمية العمرانية الجديدة.

تطوير والارتقاء بخدمات السكك الحديدية، وزيادة مساهمتها في نقل البضائع والركاب باعتبارها أقل تكلفة، مقارنة بالنقل البري عبر شبكات النقل البري.

رفع كفاءة خدمات النقل النهري لاستغلال إمكاناته في توفير خدمة نقل منخفضة التكاليف، وبخاصة مع تعدد المسارات النهرية وتفرعاتها.

مواصلة تحسين كفاءة الموانئ البحرية القائمة، والتوسع في إنشاء موانئ حديثة متخصصة لتنشيط حركة الملاحة الدولية والتدفقات السياحية الوافدة لمصر.

تفعيل العمل بالموانئ البرية الجافة الجديدة بالوادي السادس من أكتوبر، وتلك الجاري تنفيذها بمدن العاشر من رمضان للارتقاء بالخدمات اللوجستية وتسيير نقل البضائع

مواصلة التحول التدريجي لمركبات النقل الكهربائي (الأتوبيسات والسيارات الكهربائية وشبكة مترو الأنفاق و المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف)، وذلك للحد من التلوث البيئي الناجم عن وسائل النقل التقليدية.

الارتقاء المتواصل بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان الحفاظ على مستويات عالية من السلامة والأمان لكافة مفردات منظومة النقل.

تشجيع الاستثمار الخاص في أنشطة قطاع النقل والخدمات المرتبطة بها.

مواصلة تعميق التصنيع المحلي لبعض مكونات النقليات، مثل مستلزمات مركبات النقل وعربات السكك الحديدية.

ومن المشروعات المستهدفة في مجال تطوير شبكة الطرق القومية، نذكر – على سبيل المثال – استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم، وهو أعمال توسعة وتطوير طريق السويس/العين السخنة بطول 60 كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر.