شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يستدعى ممثلى الوسائل الإعلامية فى شكوى مها الصغير والان مع تفاصيل الخبر

استدعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة عصام الأمير، الممثلين القانونيين لعدد من المواقع والوسائل الإعلامية، لجلسة استماع يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2025 لإبداء دفاعهم عما جاء بالشكوى التى تقدمت بها الإعلامية مها الصغير ضدهم.

وجاء ذلك على خلفية الشكوى المقدمة من الإعلامية "مها الصغير" ضد بعض المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية بسبب انتهاكها حرمة الحياة الخاصة.

ووفقا للبيان الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عرض نتائج جلسة الاستماع للبت فى الأمر، وإصدار قراره.