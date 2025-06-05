شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر القومي: زيارة الرئيس للإمارات تعزز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،للامارات، بعثت بالعديد من الرسائل الهامة اهمها التكاتف العربي الذي لم يعد خيارًا بل ضرورة، وثانيها أن صوت العقل لا يزال حاضرًا وقادرًا على التأثير حينما يُترجم إلى تحرك مشترك، وثالثها أن هناك قيادة واعية في أبوظبي والقاهرة تمتلك من الرؤية والحكمة ما يؤهلها للعب أدوار إقليمية فاعلة تسهم في إرساء الأمن والاستقرار.

وأكد روفائيل، في تصريحات صحفية له، أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعد خطوة مهمة في صياغة موقف عربي أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات، وأكثر استعدادًا لصياغة مستقبل عربي يليق بطموحات شعوبه.

ولفت روفائيل، أن تأكيد الزعيمين على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عراقيل، جاء ليعكس البُعد الإنساني الذي يحكم السياسات المصرية والإماراتية في التعامل مع أزمة غزة، بعيدًا عن أي حسابات سياسية ضيقة.

وأوضح نائب رئيس مصر القومي، أن الاتفاق بين البلدين على الدولتين بمثابة رسالة بالغة الأهمية إلى المجتمع الدولي، بأن الطريق إلى استقرار الشرق الأوسط لن يُبنى إلا على أسس عادلة تحفظ الحقوق وتعيد التوازن المفقود.

وأشار روفائيل، إلى أن استعراض تطورات الأوضاع في دول مثل لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال، يُبرز إدراكًا مشتركًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة وضرورة التصدي لها بسياسات عقلانية تحفظ وحدة الدول وسيادتها وتمنع مزيدًا من الانهيارات.