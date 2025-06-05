تشيلي تتعهد بزيادة الضغط على إسرائيل بسبب حربها على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - تعهدت دولة تشيلي، بأنها ستعمل على تكثيف الضغوط على إسرائيل، بسبب حربها على غزة ، والكارثة الإنسانية المتفشية في القطاع.

وقال الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش، في خطاب استمر ثلاث ساعات أمام الكونغرس في مدينة فالباريسو الساحلية، إنه سيقدّم مشروع قانون لحظر الواردات من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، كما سيدعم الجهود التي تبذلها إسبانيا لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

يذكر أن رئيس تشيلي من أبرز المنتقدين لإسرائيل، وسحب في الآونة الأخيرة عسكريين من سفارة بلاده في إسرائيل واستدعى السفير للتشاور.

المصدر : وكالة وفا