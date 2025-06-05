ليبرمان: إسرائيل سلّمت أسلحة لعصابات في غزة بأمر من نتانياهو

أشار زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ​أفيغدور ليبرمان​، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إلى أنّ "إسرائيل سلمت أسلحة لعصابات في ​غزة​ بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​".

ولفت إلى أنّ "تسليح عصابات إجرامية في غزة لم يحصل على مصادقة المجلس الوزاري المصغر ورئيس الشاباك ديفيد زيني يعلم بالأمر".

وذكر ليبرمان، أنّه "لا أحد يستطيع أن يضمن أن هذه الأسلحة لن توجه ضد إسرائيل".

وسبق وأن أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن نتانياهو "ينفذ خطة على مراحل؛ تقوم على احتلال مساحات واسعة من قطاع غزة، وطرد السكان، وتدمير منازلهم، وتعبيد طرق جديدة وبناء مواقع عسكرية وبنى تحتية أخرى على المدى البعيد"، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.