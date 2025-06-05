إذاعة الجيش الإسرائيلي: الأسيران اللذان استعاد الجيش جثتيهما من غزة يحملان الجنسية الأميركية

أفادت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​، بأنّ "الأسيرَين اللذَين استعاد الجيش جثتيهما من ​غزة​ يحملان الجنسية الأميركية"، وذلك بعد إعلان من الجيش الإسرائيلي عن "استعادة جثتي الزوجين جودي وغادي حاغي من خان يونس في عملية مشتركة مع جهاز الشاباك الليلة الماضية".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح، إلى "أننا استعدنا جثماني أسيرَين من غزة"، وقال: "لن نهدأ ولن نرتاح حتى نُعيد جميع أسرانا إلى الوطن الأحياء منهم والقتلى على حدّ سواء".

في السياق، قالت عائلات ​الأسرى الإسرائيليين​ في غزة في بيان إن "إعادة جثتي جودي وغادي تذكرنا بأن من واجب الدولة أن تعيد الجميع"، موضحة أنّ "على صانعي القرار أن يفعلوا كل ما يلزم للتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى"، في وقت يصرّ فيه نتانياهو على مواصلة الحرب على قطاع غزة.

وأضافت "لا حاجة لانتظار 608 أيام مؤلمة أخرى ويمكن إتمام هذه المهمة بدءا من صباح غد".