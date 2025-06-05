أعلن السّفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، أنّ "بناءً على الإتفاق بين البلدين، من المقرّر أن تستثمر روسيا 8 مليارات دولار في مشاريع الغاز الإيرانيّة، وقد تمّ تأكيد ما يقرب من 5 مليارات دولار منها حتّى الآن. كما أنّ بقيّة العقود في طريقها إلى المصادقة".
وأشار، خلال اجتماع مع مجموعة من أبرز علماء الشّؤون الإيرانيّة الرّوس، إلى "توقيع معاهدة الشّراكة الاستراتيجيّة الشّاملة بين إيران وروسيا، وضرورة تطبيق اتفاقيّة التّجارة الحرّة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، لافتًا إلى أنّ "العلاقات بين البلدين قد ارتقت إلى مستوى العلاقات الاستراتيجيّة، وهناك تبادلات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، وسنشهد قريبًا زيارة الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين إلى طهران".
وأكّد جلالي أنّ "من الصّعب التنبّؤ بنتيجة المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتّحدة الأميركيّة. نحن حريصون على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، وكانت تصريحات قائد الثّورة الإسلاميّة حاسمة. وإذا كان الأميركيّون يقصدون إلغاء حق تخصيب اليورانيوم، فستصل المفاوضات إلى طريق مسدود، ولكن إذا اعترفوا بهذا الحق، فستُحل المشكلات بمرور الوقت".
كانت هذه تفاصيل خبر جلالي: بوتين سيزور إيران قريبًا وروسيا ستستثمر بـ8 مليارات دولار بمشاريع الغاز الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.