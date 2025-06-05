"سانا": وصول أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب سعودية إلى مطار دمشق الدولي

أفادت "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، بـ"وصول أوّل رحلة مباشرة لطائرة ركّاب سعوديّة تابعة لشركة "فلاي ناس"، إلى ​مطار دمشق الدولي​، قادمة من العاصمة السّعوديّة ​الرياض​، بعد انقطاع دام سنوات". وفي 10 نيسان الماضي، أعلن مدير العلاقات المحليّة والدّوليّة في هيئة الطّيران المدني علاء صلال، لوكالة "سانا"، أنّ "وفدًا من هيئة الطّيران المدني السّعودي وصل إلى مطار دمشق الدّولي، للقيام بجولة روتينيّة، كإجراء دولي معتمَد تمهيدًا لإعادة تفعيل رحلات النّواقل الوطنيّة السّعوديّة".

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