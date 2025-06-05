نتانياهو شكر الولايات المتحدة وترامب بعد الفيتو الأميركي: أظهرتما مجددًا لأعدائنا ألا فرق بيننا

توجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، بالشّكر إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة ورئيسها ​دونالد ترامب​، لإظهاركما مجدّدًا لأعدائنا أنّ لا يوجد فرق بيننا".

وأكّد في تصريح، أنّ "هذه هي الطّريقة الوحيدة للقضاء على إرهابّيي حركة "حماس"، الّذين ما زالوا يحتجزون 58 أسيرًا بريئًا في زنزانات غزة"، مشدّدًا على أنّه "على العالم المتحضّر أن يطالب بالإفراج عنهم فورًا، ودون قيد أو شرط".

وفي جلسة مجلس الأمن الدّولي أمس، استخدمت الولايات المتّحدة حقّ النّقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرارٍ يدعو لوقف إطلاق النّار في غزة، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانيٍّة بدون قيود إلى القطاع المحاصر.

وأشارت المبعوثة الأميركيّة لدى الأمم المتّحدة دوروثي شيا، قبيل التّصويت، إلى أنّ "من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدّبلوماسيّة الرّامية للتّوصّل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض، ويُشجّع حماس. كذلك فإنّ هذا القرار يرسي مساواةً زائفةً بين إسرائيل وحماس".