الجامعة اللبنانية وقعت اتفاقًا لإطلاق برنامج دكتوراه مشتركة مع شبكة الجامعات الفرنسية "A2U"

وقّعت ​الجامعة اللبنانية​ اتفاقًا لإطلاق برنامج دكتوراه مشتركة مع شبكة الجامعات الفرنسية A2U التي تضم: جامعة Littoral Côte d’Opale (ULCO)، جامعة Picardie Jules Verne (UPJV)، وجامعة Artois.

وتم توقيع الاتفاق في مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية- المتحف بحضور رئيس الجامعة بسّام بدران ورئيس جامعة ULCO إدْمون أبي عاد ممثلاً شبكة A2U وعدد من عمداء كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية ومديري فروعها.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون البحثي بين المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا/الجامعة اللبنانية (EDST) والمراكز البحثية في جامعات (A2U)، وذلك من خلال تقديم منح سنوية للطلاب اللبنانيين لمتابعة أطروحات الدكتوراه بإشراف مشترك بين الجامعة اللبنانية وإحدى جامعات شبكة (A2U)، وفق بيان من الجامعة اللبنانية.

واعتبارًا من العام الجامعي 2025 - 2026، ستُخصَّص عشر منح دكتوراه سنويًا موزّعة على الشكل التالي: 4 منح في جامعة (ULCO)، 3 منح في جامعة (UPJV)، و3 منح في جامعة (Artois).

وتشمل المنح الاختصاصات العلمية الآتية: العلوم البحرية، الذكاء الاصطناعي، الطاقات المتجددة والبديلة، البيئة والموارد الطبيعية، والصحة.

ويُموَّل البرنامج بشكل مشترك بين الجامعة اللبنانية وشبكة A2U ويحصل الطالب في فرنسا على منحة شهرية بقيمة 1600 يورو لمدة ستة أشهر سنويًا، بالإضافة إلى تذكرة سفر سنوية وإعفاء من رسوم التسجيل.

أما في لبنان، فتؤمّن الجامعة اللبنانية منحة شهرية بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية لمدة ستة أشهر، إضافة إلى تغطية نفقات المختبر والتأمين الصحي.

وتتم عملية اختيار الطلاب في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا من خلال لجنة أكاديمية مشتركة من الجانبين، وفق معايير شفافة تضمن التميز العلمي والكفاءة.