طرابلسي: معاناة اللبنانيين بمعادلة شهاداتهم الجامعية غير مقبولة وهل هي إذلال أو إهانة مُتعمدة؟

أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​إدكار طرابلسي​، إلى أنّ "معاناة اللّبنانيّين بمعادلة شهاداتهم الجامعيّة غير مقبولة. هي فوق الخيال، أو "beyond imagination"، متسائلًا: "هل هي إذلال أو إهانة مُتعمّدة؟ ما هي هذه اللّجنة وهذا الموظّف الذين لا يعرفون إنهاء معاملة تقدّمت لهم في كانون الأوّل 2023، وحتّى اللّحظة لم تصدر المعادلة؟".

وسأل أيضًا في تصريح، "هل يعرفون أنّهم يقفون في درب اللّبنانيّين وتيسير أمورهم؟". وتوجّه إلى وزيرة التّربية والتّعليم العالي ​ريما كرامي​، متسائلًا: "هل سمعتِ بالأمر وكنتُ قد رفعته أمامك باجتماع سابق للجنة التّربية النّيابيّة؟ هل قمت بأي شيء لدفع الأمور إلى الأمام؟".

ولفت طرابلسي إلى "أنّنا راجعنا حول بالملف مرّات عديدة، والآن يأتينا جواب أنّهم يريدون إعادة تصديق الشّهادات من جديد. وكأنّ هناك "expiry date" للتّصديق على شهادات مصدّقة، وهي بلجنة المعادلات. هل أضاعوها؟"، مؤكّدًا أنّ "هناك مئات الأشخاص يُعانون، في الوقت الّذي هناك تيسير لشهادات البعض".

وشدّد على "أنّني أضع هذا الأمر أمام كرامي وأمام رابطة جامعات لبنان، عسى أن يتحرّكوا معنا لتحصيل حقوق خرّيجيهم. وسنوجّه سؤالًا ثانيًا للحكومة عبر القنوات البرلمانيّة بعد عيد الأضحى".